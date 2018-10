Italiaans skikampioene breekt enkel

De olympisch kampioene op de afdaling heeft tijdens een training in Oostenrijk haar rechterenkel gebroken. Goggia kan waarschijnlijk pas in januari weer aan wedstrijden deelnemen, want haar enkel moet eerst minimaal vier weken in het gips.

Ze hoopt volgens de Italiaanse skibond op tijd in vorm te zijn voor het WK, dat begin februari in het Zweedse Are wordt gehouden. Het nieuwe seizoen begint volgende week zaterdag met een reuzenslalom in Sölden, meetellend voor de wereldbeker.