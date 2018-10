Barça breidt Camp Nou uit naar meer dan 100.000 plaatsen

De capaciteit van Camp Nou groeit van 99.000 naar 105.000 plaatsen. Ook als het regent zitten alle toeschouwers in de toekomst droog onder een dak. De verbouwing start in 2019 en duurt drie jaar. Barcelona kan tijdens de werkzaamheden gewoon in Camp Nou blijven spelen.

De Catalanen zijn al begonnen met een stadion waar de jeugd en vrouwen gaan spelen. Dat onderkomen gaat de naam van Johan Cruijff dragen. Barcelona werkt ook aan een nieuw onderkomen voor de eigen basketbalploeg.