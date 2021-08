Harrie Lavreysen verovert met bronzen plak derde olympische medaille

De Nederlander hoopte zondag zijn gehoopte Harries Gouden Hattrick te voltooien door drie keer goud te winnen op één Spelen. Dit lukte Lavreysen dus net niet, maar hij kan met drie plakken terugkijken op een geweldig toernooi.

Vlak na de start nestelde Lavreysen zich op de vijfde plaats, maar hij reed twee rondes voor het einde naar voren en pakte zijn derde medaille van de Spelen. De Brit Kenny verdedigde met verve zijn titel. Hij trok al drie ronden voor het einde de sprint aan, nam een ruime voorsprong en hield die tot het einde vast. De Maleisiër Mohd Awang hield Lavreysen nog net van het zilver.

Lavreysen slaagde er zaterdag niet in om zich direct te kwalificeren voor de finale. In de eerste ronde eindigde de wereldkampioen als vijfde, maar alleen de beste twee mochten rechtstreeks door. In de herkansing maakte de Nederlander het echter ruimschoots goed en met groots machtsvertoon won hij die race.

Het was echter niet de route waarop de 24-jarige Lavreysen had gehoopt na de inspanning van vrijdag, toen hij na een zware strijd ten koste van Jeffrey Hoogland het goud op de sprint veroverde. Eerder pakte Lavreysen met de teamsprinters ook al goud en met het veroveren van zijn derde gouden medaille deze spelen maakte de man uit Luyksgestel zijn hattrick te compleet.

Voor Matthijs Büchli eindigde het olympisch keirin-toernooi in een drama. De Nederlander, wiens vriendin Laurine van Riessen eerder deze week in het ziekenhuis belandde na een harde val, was na een val en een rematch aangewezen tot de herkansing. Hij eindigde in die herkansing als derde, terwijl alleen de eerste twee door mochten.

