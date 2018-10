VIDEO - Mourinho compleet door het lint na provocatie

Na de 2-2 was alles en iedereen bij Chelsea in extase en dat verleidde Marco Ianni, een van de stafleden van Maurizio Sarri, tot een flinke provocatie richting Mourinho. De assistent rende eerst met gebalde vuist langs Mourinho het veld in om de 2-2 te vieren, en provoceerde bij het teruglopen naar de bank de Portugees nogmaals.

Waar Mourinho na de eerste reactie nog rustig bleef zitten, reageerde hij op de tweede provocatie als een adder gebeten. De trainer van United vloog van de bank en moest door de nodige stewards in bedwang worden gehouden.

„Het respect dat ik voor Chelsea heb getoond, heb ik niet teruggekregen”, reageerde Mourinho na afloop bij Sky Sports. „Sarri was na het gedrag van zijn assistent de eerste die naar me toekwam om zijn excuus aan te bieden en te zeggen dat hij het intern met zijn staflid zou oplossen. Dat is ook gebeurd, Ianni heeft zich na afloop in het kantoor van Sarri verontschuldigd. Daarmee is voor mij de kous af. Ik heb zelf ook weleens dingen gedaan die niet horen.”

Drie vingers

Overigens liet Mourinho zichzelf na het laatste fluitsignaal ook niet onbetuigd. Nadat hij eerst de meegereisde fans van Manchester United had bedankt voor hun support, stak hij pontificaal drie vingers in de lucht richting het Chelsea publiek, verwijzend naar de drie landstitels die hij The Blues in het verleden heeft bezorgd.