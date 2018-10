Isner loopt eindstrijd in Stockholm mis

De als eerste geplaatste Amerikaan moest in de halve eindstrijd in drie sets zijn meerdere erkennen in de Let Ernests Gulbis: 6-1 3-6 3-6.

Voor de dertigjarige Gulbis is het de eerste keer sinds mei 2014 dat hij weer in een finale staat op het hoogste tennisniveau. Datzelfde jaar drong hij op Roland Garros door tot de laatste vier spelers.

In Stockholm neemt Gulbis het zondag op tegen Stefanos Tsitsipas.

De Griekse nummer zestien van de wereld zette de Italiaan Fabio Fognini met 6-3 6-2 aan de kant. Voor Tsitsipas is het dit jaar zijn derde ATP-finale. In zowel Barcelona als Toronto verloor hij van de Spanjaard Rafael Nadal.