Inhaalduel Ajax-FC Utrecht naar 22 april

Omdat Ajax nog actief is in de Europa League en in de TOTO KNVB Beker kon de wedstrijd niet eerder worden ingehaald.

Ajax heeft in het kader van de zogenaamde veranderagenda verzocht of de wedstrijd op donderdag kan worden gespeeld, waardoor Ajax–AZ van zaterdag 24 april wordt verplaatst naar zondag 25 april (20.00 uur). De aanvangstijd van FC Twente–FC Utrecht op zondag 25 april wordt op verzoek van FC Utrecht verplaatst naar 16.45 uur.

Vanwege deze wijzigingen krijgen PSV–FC Groningen, Sparta Rotterdam–VVV-Venlo (zaterdag 24 april) en FC Emmen–Heracles Almelo (zondag 25 april) op verzoek van ESPN ook een andere aanvangstijd.