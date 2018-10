Video - Robben met rood van het veld gestuurd

Bij een 2-0 voorsprong aan het begin van de tweede helft maakte Robben een lichte overtreding op Elvis Rexhbecaj, maar dat was voor scheidsrechter Guido Winkmann voldoende om de buitenspeler zijn tweede gele kaart van de middag voor te houden.

De leidsman had Robben kort voor rust ook al bestraft, toen hij een schwalbe in het strafschopgebied maakte en hem de hoon van de Wolfsburg-spelers ten deel viel. In de rust maakte Robben een praatje met de scheidsrechter over de in zijn ogen makkelijk gegeven gele kaart. Die prent werd de Nederlander na rust dus fataal.

Zeven jaar geleden

Het was de tweede rode kaart voor Robben in zijn periode bij Bayern. Ruim zeven jaar geleden, op 9 april 2011 werd Robben in de slotminuut van het veld gestuurd. Ook in zijn periode bij Chelsea zag de vleugelaanvaller al een keer rood.