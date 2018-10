Invaller Kluivert met Roma onderuit tegen SPAL

Het elftal van trainer Eusebio Di Francesco leed tijdens de negende speelronde al de derde nederlaag van het seizoen. SPAL was verrassend met 0-2 te sterk. Het was voor de club uit de stad Ferrara pas de tweede uitzege op AS Roma in zeventien duels.

Aanvaller Andrea Petagna benutte in de 38e minuut een strafschop die was gegeven na een lichte overtreding. Het tweede doelpunt kwam na rust voort uit een hoekschop. Verdediger Kevin Bonifazi kopte de bal in de 56e minuut in het doel. Kort daarna kwam Justin Kluivert in het veld, maar ook de Nederlander kon niets meer aan de stand veranderen.

De scheidsrechter speelde in de slotfase een opvallende rol. Doelman Vanja Milinkovic-Savic had in de 76e minuut een bal in zijn handen maar gooide die over de achterlijn omdat er in het veld al een andere bal klaar lag om het spel te hervatten. De leidsman beoordeelde dat als tijdrekken of spelbederf. Milinkovic-Savic kreeg daarna zijn tweede gele kaart vanwege zijn protest. Ook met een nieuwe keeper binnen de lijnen en een man minder op het veld, hield SPAL stand.

AS Roma, waar Rick Karsdorp met een blessure ontbrak, heeft na negen wedstrijden veertien punten en zakt in de Serie A af naar de middenmoot.