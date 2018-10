Bayern wint ondanks ’rode’ Robben en scorende Weghorst

Twee goals van Robert Lewandowski zetten Bayern op het juiste spoor. De Pool bracht na een half uur op aangeven van Mats Hummels de openingstreffer op zijn naam en strafte kort na rust een verdedigingsfout van William af. De verdediger probeerde een diepe bal terug te spelen op keeper Koen Casteels, maar daar zat Lewandowski tussen. Hij omspeelde de goalie en tikte de 0-2 simpel binnen.

Na een klein uur spelen werd Robben van het veld gestuurd. De 34-jarige Nederlander had voor rust al geel gehad voor een schwalbe, en werd na een lichte overtreding op Elvis Rexhbecaj in de tweede helft opnieuw bekeurd. Drie minuten later liet een andere landgenoot, Wout Weghorst, zich in positieve zin gelden.

Weghorst

Op aangeven van Admir Mehmedi tikte de spits van Wolfsburg de 1-2 binnen, en met een man meer ging de thuisploeg op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er niet. Lewandowski was in de slotfase belangrijk met een assist op James Rodriguez, die kiezelhard de beslissende 1-3 tegen de touwen schoot.

