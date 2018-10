Schwaab terug in basis bij PSV

De Duitse verdediger ontbrak in de vorige thuiswedstrijd van de koploper van de eredivisie tegen VVV-Venlo (4-0) omdat hij toen ziek was. Trent Sainsbury verving hem destijds. De Australiër zit tegen FC Emmen weer op de reservebank.

Trainer Mark van Bommel, die de beschikking heeft over een fitte selectie, laat zijn basisopstelling verder onveranderd. De Mexicaanse middenvelder Erick Gutiérrez moet opnieuw genoegen nemen met een reserverol.

PSV is dit seizoen nog zonder puntenverlies en kan tegen FC Emmen de negende achtereenvolgende zege behalen. De aftrap in Eindhoven is om 18.30 uur.