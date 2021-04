Ajax stelt Gerry Hamstra als technisch manager aan

Hamstra werkte de afgelopen vijf jaar als technisch manager bij sc Heerenveen en was daarvoor onder meer zeven jaar hoofd jeugdopleiding bij Vitesse en in verschillende technische functies werkzaam bij FC Emmen en FC Groningen.

Bij sc Heerenveen vertrok Hamstra op 9 maart vanwege een „verschil van inzicht over de visie en strategie”, aldus de Friese club. Naar verluidt wilde Heerenveen echter niet meer met hem verder nadat de clubleiding had vernomen dat hij in gesprek was met Ajax over een mogelijke functie.

Geweldige kans

„Voor mij is dit een geweldige kans nadat ik bij Heerenveen ben vertrokken”, laat Hamstra weten. „Ik ga niet alleen nauw samenwerken met Marc Overmars maar ook met verschillende andere mensen op De Toekomst. Ajax is internationaal een grote naam waar het gaat om het ontwikkelen van talenten tot topspelers. Ik heb erg veel zin om een bijdrage te leveren aan de organisatie die daar verantwoordelijk voor is.”

Marc Overmars kijkt eveneens uit naar de samenwerking met Hamstra. „We hebben de scouting voor het ontdekken en de jeugdopleiding voor het ontwikkelen van talent. Wij hadden behoefte aan iemand die focus heeft op jeugdspelers en de talenten van Jong Ajax waar het gaat om de individuele plannen die we met deze spelers hebben en de bijbehorende contracten. Maar Gerry gaat ons ook helpen bij de scouting.”

Overmars: „Daarnaast merk ik dat de dynamiek rondom het vastleggen van spelers veranderd is en tijdrovender is geworden. Daardoor is het voor mij prettig dat we iemand erbij hebben gekregen, waardoor ik nog meer aandacht aan de compositie van de A-selectie kan besteden. Gerry heeft veel ervaring en is in onze optiek de ideale man voor deze baan.”