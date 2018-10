Luiten trotseert slecht weer Sotogrande

De Nederlandse prof haalde met een redelijke score van 71 slagen (level par) in de tweede ronde de zogeheten cut en speelt in de laatste ronde mee om het prijzengeld van het Spaanse toernooi uit de Europese Tour.

Luiten maakt in Sotogrande zijn rentree na een polsoperatie. Het is zijn eerste toernooi sinds eind mei. Veel geluk met het weer had hij niet, want door het noodweer in Andalusië moest het spel herhaaldelijk worden stilgelegd. De wedstrijdleiding besloot zaterdag het toernooi in te korten van 72 naar 54 holes.

Luiten trotseerde de elementen met een solide rondje, waarin hij één birdie wist te maken en er slechts één bogey tegenover zette. De Rotterdammer deelt in de tussenstand de 39e plaats op 12 slagen van de leider na twee ronden, Sergio Garcia. De Spanjaard, titelverdediger in het toernooi dat ook door hem wordt georganiseerd, noteerde in zijn tweede rondgang zeven birdies en kwam uit op een lage 64. De nummer twee, de Brit Ashley Chesters, heeft al vier slagen meer dan Garcia.

Luiten, op de wereldranglijst weggezakt naar de 110e plaats, vertelde na de eerste ronde dat hij even moest wennen na vijf maanden zonder toernooien. Hij miste wat ritme en door de vele onderbrekingen voelde hij vermoeidheid op de laatste holes. De tweede ronde op de Real Club Valderrama ging ’steady’, meldde de 32-jarige golfer op zijn website. „De cut halen na vijf maanden niet spelen, daar mag ik zeker tevreden mee zijn.”