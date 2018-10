Tottenham Hotspur met kleine zege naar PSV

De Londenaren waren in de derby tegen West Ham United met 0-1 te sterk.

Het enige doelpunt kwam op naam van Erik Lamela. De Argentijn kopte kort voor rust van dichtbij raak. Het was voor Lamela zijn vijfde doelpunt in de laatste zeven duels van de Spurs, die de vorige drie duels in de competitie afrekenden met Brighton (1-2), Huddersfield (0-2) en Cardiff (1-0).

Tottenham heeft na negen wedstrijden 21 punten, net zoveel als Chelsea. Koploper Manchester City heeft twee punten meer. In de Champions League neemt Tottenham het woensdag in Eindhoven op tegen PSV. Beide clubs zijn na twee speelronden nog zonder punten.

Christian Eriksen en Mousa Dembélé maakten na een tijdje afwezigheid wegens blessures weer deel uit van de selectie van de Spurs. Beide middenvelders kwamen als invaller binnen de lijnen.