City alleen aan kop na ruime zege op Burnley

De doelpunten kwamen op naam van Sergio Agüero, Bernardo Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez en Leroy Sané. Het nog ongeslagen Manchester City kwam met 23 punten uit negen duels alleen aan kop. Ook Tottenham Hotspur, dat met 1-0 won bij West Ham United, heeft twee punten minder dan City. Liverpool kan zaterdagavond ook nog op 23 punten komen, als het wint bij Huddersfield Town.

City speelt dinsdag in de Champions League uit tegen Shakhtar Donetsk. In dat duel kan Kevin De Bruyne als basisspeler terugkeren bij de ploeg uit Manchester. De Belgische spelmaker viel tegen Burnley in de 58e minuut in. Hij had door een knieblessure in het nieuwe seizoen nog niet gespeeld voor de hoofdmacht.

De Nederlandse verdedigers Nathan Aké (Bournemouth) en Wesley Hoedt (Southampton) hielden elkaar in het onderlinge treffen op 0-0. Beide spelers deden negentig minuten mee. Jürgen Locadia kwam als invaller al na een kwartier binnen de lijnen bij Brighton & Hove Albion, dat met 1-0 won op bezoek bij Newcastle United. Zonder de geblesseerde Daryl Janmaat won Watford het subtopduel met Wolverhampton Wanderers met 2-0.

