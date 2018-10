Maradona heeft nieuwe knieën nodig

Dat verklaarde zijn arts, German Ochoa, zaterdag in de Argentijnse pers. De 57-jarige voetballegende heeft protheses nodig in beide knieën door vergevorderde artrose.

„Ik ken Diego sinds ik hem in 2004 geopereerd heb aan zijn linkerknie”, legde Ochoa uit. „In juni is hij opnieuw bij mij gekomen en heb ik hem behandeld zodat hij zijn activiteiten op het WK in Rusland zo goed mogelijk kon vervullen. Maradona heeft een zware vorm van artrose in beide knieën. Eigenlijk heeft hij prothesen nodig. Diego is nog een jonge patiënt, maar dat is de enige oplossing voor hem.”

De voorbije week doken videobeelden op van Maradona als trainer van de Mexicaanse club Dorados. Daarop was te zien hoe de wereldkampioen van 1986 nauwelijks nog kon lopen en met veel pijn kampte.

Zelf sprak de Argentijn er enkele weken terug over zijn knieproblemen. „Ik wil zo lang mogelijk doorgaan als trainer, tenminste als mijn knieën mee willen. Op de dag dat dat niet meer zo is, stop ik.