Weghorst heeft geen goed gevoel bij goal tegen Bayern

„Of het nog iets vergoedt? Nou... nee, niet echt”, zei de aanvalsleider tegenover Fox Sports. „Als het nou wat had opgeleverd was het een ander verhaal geweest. En er had meer in gezeten. De eerste helft was Bayern beter en hadden wij het zwaar”, aldus de spits, die zijn ploeg door een fout van teamgenoot William op een 0-2 achterstand zag komen.

„Maar na de rode kaart voor Arjen Robben maken we snel de 1-2 en zijn we de betere ploeg. Je zag wat angst bij Bayern, omdat ze toch niet in een lekkere fase zitten. Maar vervolgens counteren zij één keer en krijgen we de 1-3 tegen. Veel te makkelijk”, vond Weghorst, die het Nederlands elftal afgelopen week twee prima wedstrijden zag spelen.

Nederlands elftal

„Mooi en positief om te zien dat we de lijn die we met elkaar zijn ingeslagen hebben doorgezet in de afgelopen wedstrijden”, sprak de man die begin dit jaar debuteerde voor Oranje in de ’wij-vorm’ over het Nederlands elftal.

