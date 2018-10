Ajax met Ziyech en Kristensen tegen Heerenveen

De Marokkaanse aanvaller liep twee weken geleden tegen AZ (5-0) een dijbeenblessure op en moest zich daardoor afmelden voor de interlands van Marokko. Voor het duel met zijn vroegere club uit Friesland is Ziyech weer speelklaar.

Mazraoui

Noussair Mazraoui begint in het Abe Lenstra Stadion op de bank. Hij had in de aanloop naar de wedstrijd in Heerenveen last van liesklachten. In de Amsterdamse defensie maakt de Deen Rasmus Kristensen zijn opwachting. Op het middenveld keert Frenkie de Jong terug in het basisteam.

Ajax staat voor een zware week, met dinsdag een thuiswedstrijd tegen Benfica in de Champions League en volgende week zondag thuis tegen Feyenoord.

