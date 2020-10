Max Verstappen derde in kwalificatie, maar daagt Mercedes uit

Verstappen liet in Q1 de snelste tijd noteren, een kunststukje dat hij net niet herhaalde in Q2. Toen was alleen Hamilton sneller. Sebastian Vettel haalde de beslissende kwalificatiesessie niet.

Het spande erom tijdens Q3. In de eerste schift was het Verstappen die de snelste tijd in handen had, net voor Bottas en Hamilton. Na een korte break gingen de coureurs weer de baan op voor hun tweede run. Toen was het de Fin die er met pole vandoor ging, net voor zijn Britse ploeggenoot. Verstappen moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats. „Ik had niet genoeg grip in Q3”. liet hij nog weten over de boordradio.

Het tekort aan grip kaartte Verstappen direct na afloop van de kwalificatie nogmaals aan. De Nederlander was dicht bij pole position, maar greep net mis. „Ik ben een beetje teleurgesteld”, zegt hij. „Ik ben ook wel weer tevreden, maar we hadden er dichterbij willen zitten. Morgen wordt een interessante race. Dan is het nog kouder dan vandaag”, blikt Verstappen vooruit op de Grand Prix van zondag. „Het is een leuke baan en ik kijk uit naar de race van zondag.”

Opvallend tijdens de kwalificatie was dat niet Lance Stroll, maar Nico Hülkenberg het circuit op reed namens Racing Point. De Canadees was niet fit genoeg en moest worden vervangen. Uit het niets moest Hülkenberg dus de auto instappen. Het was dan ook niet gek dat het nog wat onwennig oogde bij de Duitser, die na Q1 meteen zijn bolide in de garage kon parkeren. Hülkenberg neemt overigens ook de honneurs waar voor de race van zondag.

Vrije trainingen en programma

Twee van de drie vrije trainingen in Duitsland werden geschrapt wegens dichte mist die boven het circuit hing. De medische helikopter kon daardoor niet opstijgen en, in het geval van nood, dus niet richting het ziekenhuis vliegen.

De derde training, een dag later (zaterdag), ging wel door. Het was een intensieve training, aangezien de coureurs op de vrijdag geen data konden verzamelen voor de kwalificatie van zaterdag en de race van zondag. Verstappen noteerde toen de vierde tijd. Mercedes-coureurs Bottas en Hamilton waren respectievelijk eerste en tweede. Charles Leclerc was ook nog sneller dan de Red Bull-coureur.

Op de Nürburgring start Verstappen zondag dus vanaf plek drie. De race start om 14.10 uur. Na de GP van Eifel hebben de coureurs twee weken vrij, alvorens zij afreizen naar Portugal. Het Formule 1-circus strijkt in het weekeinde van 23 tot en met 25 oktober neer op het circuit van Portimão.

