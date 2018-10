Juventus verspeelt tegen Genoa eerste punten

De regerend kampioen deed dat in een thuiswedstrijd tegen Genoa, de nummer tien van de ranglijst: 1-1. Juventus heeft na negen duels 25 punten.

Voor rust leek er nog weinig aan de hand voor het team van coach Massimiliano Allegri. Cristiano Ronaldo zag de bal na zijn inzet in de 14e minuut eerst nog tegen de lat aan gaan. Vier minuten later was het wel raak. De Portugees kon de bal bij de tweede paal van dichtbij binnen tikken.

Meerdere doelpunten van Juventus bleven uit. De koploper dacht dat die ene treffer genoeg was, maar middenvelder Daniel Bessa kopte halverwege de tweede helft na een voorzet van rechts hard raak. Het betekende het zesde tegendoelpunt dit seizoen voor 'Juve', dat in het laatste kwart van de wedstrijd niet meer toe wist te slaan.

Napoli profiteerde van de eerste misstap van de koploper. Trainer Carlo Ancelotti zag zijn elftal met 0-3 winnen van Udinese, waar de Nederlandse verdediger Bram Nuytinck een basisplaats had. Fabian Ruiz maakte na een kwartier spelen het openingsdoelpunt. De middenvelder was al in de 4e minuut als invaller in het veld gekomen voor de geblesseerd uitgevallen Simone Verdi. Oud-PSV'er Dries Mertens benutte in de 82e minuut een strafschop, waarna kort daarop ook invaller Marko Rog (op aangeven van Mertens) het doel vond.

Napoli verkleinde de achterstand op Juventus tot vier punten.