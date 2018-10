Koploper PSV met speels gemak ruim langs Emmen

Het was trainer Mark van Bommel alles aan gelegen om zijn elftal vooral zonder kleerscheuren de avond door te krijgen richting het Champions League-treffen met Tottenham Hotspur van komende woensdag. Tegen Emmen speelde hij weer met de vertrouwde elf. Daniel Schwaab was terug in de basis te vinden. Voor het eerst sinds het bestaan van de Eredivisie speelde PSV tegen FC Emmen.

In de zesde minuut had Nick Viergever zijn coach meteen al een plezier kunnen doen door de bal tegen de touwen te koppen. De verdediger mikte echter in vrije positie over het doel. Het verweer van de Emmenaren duurde echter niet lang. In een knappe aanval van PSV vond Steven Bergwijn in de twaalfde minuut de volledig vrijstaande Gaston Pereiro. Die had geen enkele moeite om het doel te vinden: 1-0.

Gaston Pereiro opent de score Ⓒ EPA

Hendrix

Ondertussen was Jorrit Hendrix aan het sollicteren naar een rode kaart. Eerst pakte de middenvelder op de middenlijn een onnodige gele kaart. Een paar minuten later maakte hij weer een overtreding, waar zelfs de VAR nog eens nader naar moest kijken. Scheidsrechter Bas Nijhuis had het niet als een gele kaart gezien en ook de VAR liet het erbij.

Ondertussen werd er ook nog gevoetbald in Eindhoven. Op het half uur was er dan ook de 2-0. Hirving Lozano vond vanaf links met een scherpe voorzet het hoofd van Luuk de Jong. Die wist daar - zoals wel vaker - wel raad mee.

De Jong

In de 31e minuut leek Bergwijn een penalty te moeten krijgen. Nijhuis besloot anders: een achterbal. Volgens de leidsman dus ook geen schwalbe. De VAR werd ook niet geraadpleegd bij het incident.

Het duurde de manschappen van Van Bommel weinig. De Jong kopte een corner bij de eerste paal binnen: 3-0. Emmen kwam nauwelijks in het spel voor. In de 37e minuut schoot Emmen voor het eerst op de goal van Jeroen Zoet.

Speels gemak

Vlak voor rust denderde PSV met speels gemak door tegen Emmen. Denzel Dumfries stoomde op rechts op en zijn voorzet ging voorbij aan de gehele Emmen-verdediging, maar niet aan Pereiro: 4-0.

Van Bommel besloot Hendrix - met geel op zak - in de rust te wisselen voor de Mexicaan Erick Gutierrez, een op het oog logische wissel.

VAR

In de 51e minuut was daar ineens een VAR-moment voor Pablo Rosario. De nieuwbakken Oranje-international ging hard op de hiel van Jafar Arias staan en aangezien Nijhuis dit niet had gezien, maar de VAR wel, besloot de fluitsman te gaan kijken. Nijhuis besloot na het zien van de beelden geel te geven.

PSV leek het daarna wel een beetje te geloven. Emmen mocht wat meer in de aanval en hier en daar schieten op het doel van Zoet. Veel gevaar leverde het niet op. Aan de andere zijde creëerde de Eindhovenaren ook niet veel kansen meer. De poging van Lozano verdiende wel meer, maar zijn pegel werd uit de kruising gehouden door keeper Kjell Scherpen.

Invallers

Toch werd het 5-0 in de 79e minuut. Na een corner ontstond een ware scrimmage. Uiteindelijk was het Gutierrez die de trekker overhaalde. De Mexicaan wist zodoende weer als invaller het net te vinden, net als tegen VVV.

In de slotfase, met een gedreven Donyell Malen in de ploeg, liep PSV nog verder uit. Eerst werd Malen nog van een goal afgehouden, maar zijn actie daarna leverde weer applaus op van het publiek. Uiteindelijk werd Lozano gevonden en die krulde de bal fraai tegen de touwen: 6-0.

Record

PSV heeft na negen speelronden 27 punten en kan volgende week bij FC Groningen de tiende achtereenvolgende zege behalen. Woensdag speelt de koploper eerst nog de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Champions League.

De Jong en Lozano voeren met allebei acht doelpunten (samen met Kristoffer Peterson van Heracles Almelo) de topscorerslijst van de eredivisie aan.