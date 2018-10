Excelsior stijgt met stip na zege op Vitesse

Beide ploegen staan daardoor nu in de subtop op twaalf punten.

In de extra tijd kreeg doelman Sonny Stevens van Excelsior de rode kaart nadat hij invaller Roy Beerens in een judogreep had genomen. Reservekeeper Alessandro Damen stopte de strafschop van Oussama Darfalou met een fraaie duik.

Na een saaie beginfase leidde Jerdy Schouten een sterke fase van Excelsior in met een schot op de paal. Kort daarna kwam ploeggenoot Jeffry Fortes tot scoren, maar diens treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Hij kon vijf minuten voor de rust alsnog juichen. Uit een vrije trap van Luigi Bruins tikte Max Clark, fel onder druk gezet door Fortes, de bal achter zijn eigen doelman (1-0).

Vitesse maakte na de pauze een iets betere indruk. Bryan Linssen opende het offensief met een schot op de paal. Daarna waren ook Martin Ødegaard en Darfalou dicht bij de gelijkmaker.

Excelsior wankelde even, maar deed in de zeventigste minuut nieuwe energie op. Jurgen Mattheij trof doel met een volley uit een afgeslagen hoekschop (2-0). Dat was voldoende voor de derde competitiezege.