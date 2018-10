Mannarino en Chatsjanov in finale Kremlin Cup

De Fransman Mannarino versloeg in de halve finale de Italiaan Andreas Seppi in twee sets: 7-5 7-5. Chatsjanov won het Russische onderonsje met Daniil Medvedev in drie sets: 6-1 6-7 (5) 6-3.

Mannarino gaat in Moskou op jacht naar zijn zesde toernooizege, Chatsjanov kan zijn derde titel pakken.