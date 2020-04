KNVB dinsdag in gesprek met UEFA over coronacrisis

„Daarbij zullen de ontwikkelingen aan bod komen, zowel in de nationale competities als in de Europese toernooien”, liet de UEFA weten.

Twee dagen later, op donderdag, vergadert het dagelijks bestuur van de UEFA over de ingrijpende problematiek. Na die bijeenkomst zullen er waarschijnlijk mededelingen worden gedaan over hoe het nu verder moet met het voetbal in Europa.

De KNVB hoopt ook komende dinsdag van het kabinet meer helderheid te krijgen over de vergunningsplichtige evenementen waaronder het profvoetbal valt. Die zijn nu nog tot 1 juni verboden. Indien mogelijk en toegestaan, zou de KNVB het afgebroken seizoen half juni willen hervatten.

Volgens de Britse krant The Telegraph overweegt de UEFA de finale van de Champions League op 29 augustus vast te stellen. De eindstrijd stond voor 30 mei in Istanbul gepland, maar moest worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. De finale van de Europa League zou de UEFA op 26 augustus in Gdansk willen programmeren. Tot eind augustus zouden de nationale bonden dan de tijd hebben om hun eigen competities en bekertoernooien alsnog af te ronden.