PSV legt Hertha BSC op pijnbank

Twee weken voor de competitiestart tegen FC Groningen maakte PSV voor het eerst een wedstrijd lang een goede indruk onder Roger Schmidt. Vooral het eerste kwartier van PSV was ijzersterk. Waar het een week eerder nog zoveel moeite had tegen Eintracht Frankfurt (1-2 verlies), daar speelden de Eindhovenaren nu grotendeels als beoogd. Er zat tempo in het positiespel en de ploeg hield druk vooruit.

PSV opende na 36 minuten de score via Malen, die voormalig PSV’er Karim Rekik in een sprintduel wist af te troeven. Kort na rust verlengde de andere centrale verdediger van de Berlijnse formatie, Niklas Stark, een voorzet van Lammers tot doelpunt. Diezelfde Lammers bereikte twintig minuten voor het einde Malen, die al glijdend Gakpo bereikte. De jeugdinternational maakte alweer zijn vierde goal in de zes serieuze oefenduels tot nu toe: 0-3. Niet veel later schoot Lammers zelf de 0-4 binnen.

De spits viel al in de eerste helft in voor de niet meer geheel fitte Portugees Bruma. Erick Gutierrez viel in de rust in voor Mohamed Ihattaren. Michal Sadilek kwam later in de tweede helft voor Pablo Rosario. De weinige wissels laten zien dat Schmidt zijn beoogde basiself richting de competitiestart grotendeels in zijn hoofd heeft, mocht versterking in de komende veertien dagen uitblijven. Daarin dus ook Mvogo, die voetballend (als gewenst) een prima indruk maakte en na een half uur ook liet zien over een goede reflex te beschikken bij een kopbal van de Duitsers.

Hendrix rechtsback

De uitblinkers bij PSV heetten Jordan Teze en Rosario. Het verhaal van de laatste, die bezig is aan zijn wederopstanding deze voorbereiding, is bekend. De middenvelder speelde opnieuw uitermate sterk. Teze groeit steeds meer in zijn rol als centrale verdediger. De van nature rechtsback werd ook bij een blessure van Denzel Dumfries gehandhaafd in het centrum van de verdediging (Jorrit Hendrix speelde rechtsback en was captain). PSV zet in op de komst van een nieuwe centrale verdediger, maar Teze laat zien binnen no-time een volwaardige optie voor die positie te zijn geworden. Hertha BSC verloor eerder deze week met 1-0 bij Ajax.

AZ verliest van ADO

ADO Den Haag heeft AZ verslagen in een oefenwedstrijd: 1-0. De Duitser Jonas Arweiler maakte het enige doelpunt voor zijn nieuwe club uit de hofstad.

AZ speelde niet in de sterkst mogelijk opstelling. Zo hield trainer Arne Slot zijn aanvaller Calvin Stengs en verdediger Ron Vlaar aan de kant. Het duo speelde woensdag wel mee in het duel met Viktoria Plzen (3-1) in de tweede voorronde van de Champions League. Dani de Wit verscheen ook niet aan de aftrap.

AZ wordt maandag tijdens een loting gekoppeld aan een tegenstander voor de derde voorronde. Dinamo Kiev, Benfica en AA Gent zijn de mogelijke tegenstanders van de formatie uit Alkmaar.

AZ speelde in Den Haag de zevende oefenwedstrijd in de voorbereiding. Alleen van Lille OSC werd gewonnen: 2-1.