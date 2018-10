Henry verliest met AS Monaco bij debuut

De Franse oud-international ging tijdens zijn debuut met 2-1 onderuit bij RC Strasbourg Alsace. De bezoekers beëindigden het duel ook nog eens met tien man. Samuel Grandsir kreeg in de 66e minuut de rode kaart wegens grof spel.

Adrien Thomasson en Lebo Mothiba kwamen tot scoren voor de thuisploeg. Pas in de extra tijd trof de Belg Youri Tielemans namens AS Monaco doel uit een strafschop.

Henry (41) was sinds de zomer van 2016 parttime in dienst van de Belgische voetbalbond. Bij Monaco is hij de opvolger van Leonardo Jardim, de Portugees die anderhalve week geleden werd ontslagen vanwege de aanhoudend slechte resultaten. Henry ondertekende een contract tot de zomer van 2021. Als voetballer beleefde hij zijn grootste successen met Arsenal maar kwam hij ook van 1995 tot 1999 voor Monaco uit.

Monaco staat met slechts zes punten uit tien wedstrijden op de negentiende en voorlaatste plaats in de Ligue 1.