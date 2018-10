Racing Genk verstevigt koppositie

Het elftal van trainer Philippe Clement rekende zaterdag voor eigen publiek af met Eupen: 2-1. Een dag eerder kwam kampioen Club Brugge niet verder dan een gelijkspel tegen Waasland-Beveren (1-1). Genk is na elf speelronden nog ongeslagen en heeft nu drie punten meer dan Brugge. Anderlecht kan zondag bij een zege op Cercle Brugge weer op zes punten van Genk komen.

Leandro Trossard maakte zaterdag beide doelpunten voor Genk, eentje in de eerste helft en eentje in de tweede. Tien minuten voor tijd scoorde Eupen via Cheick Keita tegen.