Ajax laat weinig heel van Heerenveen: 0-4

Voor Ajax gold vooraf maar één opdracht in Heerenveen: winnen. Elke andere uitslag zou voor de manschappen van oefenmeester Ten Hag een teleurstelling zijn.

Bekijk ook: Herbeleef de eenvoudige zege van Ajax op Heerenveen

Na de oorwassing van PSV tegen Emmen (6-0, red) mochten de Amsterdammers immers het gat van vijf punten niet groter laten worden. Bovendien wacht komende dinsdag het cruciale Champions League-duel met Benfica.

De Ajacieden gingen op bezoek in Friesland met het gegeven dat ze het de laatste paar jaren niet heel lastig hebben met Heerenveen. De laatste thuiszege van de Friezen op Ajax dateert uit 2008.

Binnen twee minuten konden de plannen van Heerenveen-trainer Jan Olde Riekerink dan ook al in de prullenmand. Ondanks een op het oog overtreding van Daley Blind, mocht Lasse Schöne desondanks toch opstomen vanaf het middenveld en de voormalig speler van de Friezen mocht vrij aanleggen van ruim twintig meter. Dat moet je de Deen geen twee keer laten zeggen. De bal verdween prachtig in de kruising: 0-1.

Lasse Schone legt aan voor de prachtige 1-0 Ⓒ EPA

Furieus

Ajax startte furieus in Heerenveen. De Friezen hadden werkelijk niets in te brengen in de beginfase. Blind probeerde Heerenveen-doelman Werner Hahn te passeren met een boogbal, maar dat mislukte. Enkele minuten later was Donny van de Beek centimeters verwijderd van een 0-2 stand. Zijn inzet ging rakelings naast.

Daarna stopte de aanvalsdrift van Ajax een beetje en kwam Heerenveen er steeds vaker uit. Sam Lammers mocht twee keer aanleggen, maar de ene vloog over en de ander werd gekeerd door André Onana. Aan de andere kant was Kasper Dolberg dichtbij de 0-2. Zijn gekrulde schot vloog net naast.

Grabbelende Hahn

Heerenveen wist zich uiteindelijk na de zeer matige start, wel in de eerste helft en Ajax vast te bijten. Tot treffers leidde dit niet, maar Ajax kon de Friezen niet meer zo onder druk zetten als bij het eerste kwartier van de wedstrijd.

Toch kwam Ajax vlak voor rust op 0-2. Hahn kon in eerste instantie een schot van Ajax-kant al moet moeite wegboksen. De rebound kwam voor de voeten van Ziyech. De uitgefloten voormalig Heerenveen-speler schoot de bal onder de grabbelende Hahn door: 0-2.

Cadeau

Vlak na rust kreeg Ajax een cadeautje van scheidsrechter Pol Van Boekel. Dolberg ging in de zestien in duel met Heerenveen-aanvoerder Daniel Hoegh. Dolberg ging bij het schouder tegen schouder-duel neer en Van Boekel wees tot verbazing van het hele stadion naar de stip. Dusan Tadic had geen problemen met de strafschop: 0-3.

Dusan Tadic maakt de 3-0 vanaf de stip. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

Een paar minuten later zat het duel definitief in het slot. Rasmus Kristensen gaf de bal vanaf rechts keurig voor op de inkomende Dolberg: 0-4. De Deense spits mocht meteen gaan douchen. Klaas-Jan Huntelaar was zijn vervanger. Ajax kreeg in het vervolg nog wel wat kansjes, maar tot treffers leidde dit niet meer. De Amsterdammers leken zich wat te sparen voor Benfica. Ook Heerenveen krege mogelijkheden, maar Onana wilde hier duidelijk niet aan meewerken, gezien zijn prima reddingen.

In de slotminuut knalde Huntelaar nog op de lat, maar het bleef bij 0-4. Heerenveen kan de wonden gaan likken en Ajax zich zonder kleerscheuren richten op de clash van komende dinsdag.