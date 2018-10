AZ ook onderuit bij FC Utrecht

De Alkmaarders, die na een goede seizoenstart door sommigen nog werden gezien als uitdager van de topclubs in Nederland, gingen in de slotfase door een eigen doelpunt van Ricardo van Rhijn met 2-1 ten onder.

Het elftal van trainer John van den Brom opende al in de 2e minuut de score. Spits Bjørn Johnsen werkte de bal van dichtbij binnen en stond net geen buitenspel. De start van AZ was een opsteker na de ruime nederlaag in de vorige speelronde bij Ajax (5-0).

Utrecht ging in de vierde competitiewedstrijd onder leiding van trainer Dick Advocaat op jacht naar de gelijkmaker. Die kwam er ook, in de 36e minuut. Urby Emanuelson scoorde.

In een open tweede helft, met kansen voor beide teams, was Utrecht door het eigen doelpunt van Van Rhijn in de 87e minuut het meest gelukkig.

AZ won één van de laatste zeven duels en heeft na negen duels twaalf punten. Ook Utrecht staat nu op twaalf punten, net als Vitesse en Excelsior.