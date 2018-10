Messi ligt er drie weken uit

De Argentijnse baltovenaar heeft volgens zijn club een breuk in zijn rechterarm opgelopen. Hij raakte geblesseerd halverwege de eerste helft van de thuiswedstrijd tegen Sevilla (4-2).

Messi kwam na een duel ongelukkig op zijn arm terecht. De topscorer aller tijden van Barça had zichtbaar veel pijn. Nader onderzoek wees uit dat er een fractuur zit in de gekwetste arm.

Messi mist in elk geval de komende wedstrijden tegen Internazionale (woensdag in Champions League) en Real Madrid (zondag in Camp Nou). Waarschijnlijk zal hij ook de return tegen Inter (op 6 november) moeten missen, plus een bekerwedstrijd en de competitiewedstrijd tegen Rayo Vallecano.

PSV speelt op 28 november in de Champions League thuis tegen Barcelona.

Op het moment dat Messi zich liet vervangen, leidde Barcelona al met 2-0. De aanvoerder nam zelf het tweede doelpunt voor zijn rekening en gaf de assist bij de openingstreffer van Philippe Coutinho. Ousmane Dembélé was zijn vervanger.

