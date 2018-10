Schöne: ’Je moet het geluk soms opzoeken’

Volgens de Deense middenvelder ’zat ’ie er wel aardig in’. ,,Ik heb de kwaliteit op zich wel om dit te doen. Je moet het geluk soms opzoeken”, zei hij filosofisch tegen Fox Sports.

Hij vervolgt: ,,Heerenveen-uit is altijd lastig, maar we scoren op de juiste momenten. Bij 3-0 was het afgelopen. Met ons gaat het goed nu. De spelers kwamen ook met vertrouwen terug van het Nederlands elftal.”

Toch moet het voor Schöne frustrerend zijn dat hij - net als vorig jaar - steeds maar weer achter PSV moet aanlopen. ,,We mogen geen punten verliezen. Ik heb dit eerder meegemaakt met Ajax, destijds stonden we ook tien punten ofzo achter. Toen werden we ook nog kampioen. We kunnen het. Ze mogen weleens een keer punten laten liggen”, grapt hij. ,,We weten in ieder geval wat ons te doen staat.”