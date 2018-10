Ten Hag: ’We hadden meer moeten scoren’

Toch wilde hij nog wel één kritisch puntje kwijt. „We hadden meer doelpunten moeten maken. Het doelsaldo kan nog wel eens een factor worden. Dan moet je op doelpunten blijven jagen, zeker als je binnen een uur al met 4-0 leidt.”

Ajax kwam door een geweldige uithaal van Lasse Schöne al in de derde minuut op voorsprong. „Daardoor zaten we meteen lekker in de wedstrijd. We scoorden ook daarna op de juiste momenten. Daardoor zag deze overwinning er misschien wat makkelijk uit.”

Ten Hag sprak bij FOX Sports in de aanloop naar de wedstrijden tegen Benfica (dinsdag in de Champions League) en Feyenoord (volgende week zondag) van een prima scenario. „Ik heb wat spelers kunnen wisselen, ook uit voorzorg. Kasper Dolberg voelde zich niet helemaal lekker. Daarom heb ik hem naar de kant gehaald. Verder is iedereen heel gebleven. Dus snel naar huis nu.”