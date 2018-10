Heerenveen-aanvoerder Høegh lacht om penal tegen

Toen de verdediger vervolgens de beelden zag, wist hij het helemaal zeker. „Dit is nog steeds geen strafschop. Maar de scheidsrechter vond van wel”, zegt hij tegen Fox Sports.

Met wat voor reden dat gebeurde, snapt hij nog steeds niet. ,,Hij zei dat ik van achteren kwam. Maar het was schouder tegen schouder. Maar ja, zo gaat dat soms.”

Op de uitslag had het sowieso geen invloed, wete hij. ,,We waren kansloos. dat voelt k*t. Ajax is een goede ploeg. Als we al iets willen, dan moeten we echt beter spelen dan dit.”