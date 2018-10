Ronnie O’Sullivan afgedroogd door Mark Davis

In de halve finale van het English Open in Carwley tegen Mark Davis ging er bij Ronnie alles mis wat er mis kon gaan. Het spel van The Rocket was zo slecht, dat zelfs trouwe fans medelijden met hem moeten hebben kregen, want wat de 42-jarige, vijfvoudige wereldkampioen liet zien, was om te huilen. O’Sullivan werd met maar liefst 6-1 van tafel geveegd.

O’Sullivan, die titelverdediger in Crawley is, veroorzaakte in de halve finale tegen het 18-jarige Chinese talent Luo Honghao een incident, dat hem in de sociale media zwaar werd aangerekend. O’Sullivan, die met 5-3 won, raakte in het zevende frame, met een hulpstuk, een rode bal en had door de referee afgeteld moeten worden. The Rocket liet na afloop weten het incident niet gemerkt te hebben en vertelde er geen probleem mee te hebben, als besloten was dat de partij opnieuw moet worden gespeeld.

Honghao is volgens O’Sullivan een potentiële kanshebber om binnen enkele jaren wereldkampioen te worden. „Die jongen is bijzonder goed en ik dacht echt dat hij me zou verslaan”, liet Ronnie weten.

Mark Davis speelt zondag voor de eerste in zijn carrière in de finale van een groot rankingtoernooi en neemt het op tegen Stuart Bingham met als inzet de hoofdprijs van 80.000 euro.