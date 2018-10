’Na rode kaart Robben verandert de wedstrijd’

„Na die rode kaart verandert de wedstrijd wel, komen we op 1-2 en zitten we goed in de wedstrijd en vanaf dat moment zijn we absoluut de betere ploeg”, stelt Weghorst, die namens Wolfsburg de aansluitingstreffer produceerde.

„Er had uiteindelijk meer in gezeten”, vervolgt Weghorst tegenover Fox Sports. ,,We komen heel ongelukkig en snel op 0-2 achter.” De tweede goal van Bayern München viel vlak na rust. Robert Lewandowski profiteerde optimaal van een defensieve blunder van William. De Poolse spits had in de eerste helft ook al voor de 0-1 getekend.

Robben ontving in de 57e minuut zijn tweede gele kaart, met als gevolg dus rood. De Nederlandse aanvaller maakte een onnodige overtreding. Vlak voor rust kreeg hij de gele prent vanwege een schwalbe in het strafschopgebied. Wolfsburg ging na de 1-2 op jacht naar de gelijkmaker, maar die bevrijdende goal kwam er niet. „Eén counter, ze staan één keer op onze helft en die bal gaat erin”, baalde Weghorst.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga.