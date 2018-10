Chelsea biedt woedende Mourinho excuses aan

„Ik heb direct na afloop met José gesproken en we realiseren ons dat het vanuit onze kant fout was”, reageerde Chelsea-coach Maurizio Sarri op de provocatie van één van zijn assistenten richting Mourinho na de gelijkmaker (2-2) van Chelsea diep in blessuretijd.

Mourinho leek met Manchester United af te stevenen op een mooie zege op het nog altijd ongeslagen Chelsea. Daarmee zou hij zijn ex-werkgever een pijnlijke nederlaag hebben toegediend. Het liep allemaal anders, want Ross Barkley werkte in de 96e minuut de bal alsnog langs United-keeper David de Gea.

Na de bevrijende goal rende Marco Ianni, lid van de technische staf van Chelsea, met gebalde vuist langs de dug-out van Mourinho. Daar bleef het niet bij, want hij rende expres nog een tweede keer langs Mourinho en provoceerde hem nogmaals. Vervolgens sprong Mourinho op en zette de achtervolging op Ianni in. Toegesnelde stewards moesten de 55-jarige Portugees, die Chelsea in het verleden overigens drie landstitels bezorgde, in bedwang houden.

Sarri besprak het incident na afloop direct met zijn assistent Ianni. „We hebben het voorval met de gehele staf besproken en hebben vervolgens besloten om onze excuses aan Mourinho aan te bieden. Ik heb ook afzonderlijk met Marco gesproken, om te benadrukken dat hij fout zat. Nu is het ook klaar. We hebben een grote fout gemaakt. Wij waren de verkeerde partij in deze situatie. ”

De Engelse voetbalbond FA stelt in elk geval een onderzoek in naar het incident, dat ook in het wedstrijdrapport is opgenomen. De kans is dus aanwezig dat Ianni nog wordt bestraft. „Maurizio kwam naar me toe en zei dat hij het intern zou oplossen en bood names de club excuses aan. Daarna kwam de assistent nog naar me toe om ’sorry’ te zeggen. Ik heb hun excuses geaccepteerd. Ik heb ook fouten gemaakt, zeker toen ik ook jonger was”, aldus Mourinho.