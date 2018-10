En nu Spurs en Benfica…

Erick Gutierrez heeft nog geen basisplaats in Eindhoven, maar als hij erin komt, laat hij zien geweldig te kunnen voetballen, getuige ook zijn doelpunt tegen Emmen. Ⓒ EPA

EINDHOVEN/HEERENVEEN - PSV en Ajax denderen vrolijk door in de Eredivisie zonder dat iemand ze een strobreed in de weg legt. Dinsdag en woensdag wachten in de Champions League tegenstanders van een heel ander kaliber met Benfica in de Johan Cruijff ArenA en Tottenham Hotspur in het Philips Stadion.