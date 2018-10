Márquez wereldkampioen MotoGP na crash van Dovizioso

Al voor de race op het thuiscircuit van Honda had zijn team een imponerende huldiging gepland, waar alleen Ducati-rijder Andrea Dovizioso nog een stokje voor kon steken. Als de Italiaan de race zou winnen zoals vorig jaar dan had Márquez het feest moeten uitstellen naar de volgende wedstijd op het Australische circuit van Phillip Island.

Het zag er naar uit dat Márquez en ’Dovi’ hun tweestrijd net als in de voorgaande races in Aragon en Buriram tot in de laatste bocht zouden uitvechten. In de voorlaatste ronde echter schoof Dovizioso met zijn machine onderuit, waarna Márquez gemaand werd de laatste ronde rustig uit te rijden. Het was een anti-climax voor wat de race betrof, maar leverde ook een uiterst spectaculaire huldiging op.

Gouden helm

Na zijn titelprolongatie rende de kampioen naar een platform om een goudgekleurde munt in een provisorische game-machine te gooien waarna zijn gouden helm uit het spel Level7 tevoorschijn kwam. Daarna speelden zich euforische taferelen af bij het Honda-team, terwijl Dovizioso teleurgesteld de beelden zat te aanschouwen. Voor de vierde keer in het seizoen was hij door eigen toedoen uitgeschakeld voor een grandprixzege.

In het feestgedruis speelden Cal Crutchlow en Alex Rins een bijrol, ondanks dat zij naar het podium waren gereden. De geroutineerde Brit Crutchlow maakte er met zijn tweede plaats een Honda-dubbel van, terwijl de 22-jarige Spaanse Suzuki-rijder Rins voor de derde keer in dit seizoen zich ook mocht laten huldigen.

Beide coureurs waren met hun prestaties dolblij, maar hun vreugde verbleekte bij de gelukzaligheid van Márquez. Na zijn strategisch opgebouwde race vanaf P6 op de grid (zijn slechtste kwalificatie van het seizoen) jubelde de kampioen na zijn 69e grandprixzege: „Ik ben zo blij. Ik heb er geen woorden voor. Ik moet het allemaal nog even verwerken.”

Uitslag:

1. Márquez (Spa) Honda, 2. Crutchlow (GBr) LCR-Honda, 3. Rins (Spa) Suzuki, 4. Rossi (Ita) Yamaha, 5. Bautista (Spa) Ducati, 6. Zarco (Fra) Yamaha, 7. Viñales (Spa) Yamaha, 8. Pedrosa (Spa) Honda.