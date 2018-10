Open beenbreuk Bendsneyder door exploderend motorblok

In de Moto2-race kwam Bendsneyder, die al een moeizame wedstrijd in de achterhoede reed, in de laatste ronde ten val doordat het motorblok explodeerde. Bij dat ongeval liep hij door een weggespat brokstuk een open scheenbeenbreuk op.

Voor nader onderzoek en behandeling werd de 19-jarige Bendsneyder per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd. Zijn vader Steven liet weten dat het naar omstandigheden goed met zijn zoon gaat. Of de Tech3-rijder de volgende race in Australië kan meedoen, lijkt onwaarschijnlijk.

De Franse Moto2-winnaar Fabio Quartararo werd na afloop gediskwalificeerd. Bij de nacontrole bleek hij met een te lage druk in de achterband te hebben gereden. De Italiaan Francesco Bagnaia werd tot winnaar verklaard en versterkte daarmee zijn leiding in de WK-stand.