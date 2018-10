Kenley Jansen bereikt na ’zwaar seizoen’ met Dodgers de World Series

De Dodgers, met Oranje-international Kenley Jansen, verloren vorig jaar in de World Series van Houston Astros, het team dat door de Red Sox uit de finale werd gehouden. Bij dat laatste team staat Xander Bogaerts onder contract.

Christian Yelich had het thuispubliek in Milwaukee nog laten juichen met een homerun in de eerste inning. Verrevelder Yasiel Puig had de bal net niet kunnen pakken, maar werd later als slagman de held van de avond. Met twee man op de honken sloeg hij een homerun in de zesde inning die de stand op 5-1 bracht. Eerder had Cody Bellinger, gekozen tot meest waardevolle speler in de National League Championship Series, met een 'homer' met één man op de honken voor de 2-1 gezorgd.

,,Het was vanaf het begin een zwaarder seizoen dan vorig jaar'', zei Jansen. ,,Daarom voelt het bereiken van de World Series nog beter.'' Voor zijn collega-international Jonathan Schoop van de Brewers zit het seizoen erop.