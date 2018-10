Lois Abbingh wint ’Nederlandse clash’ in Champions League

Abbingh maakte twee treffers in het duel om de koppositie met de Deense club van onder meer haar collega-internationals Debbie Bont, Kelly Dulfer en Larissa Nusser, Köbenhavn Handbold: 21-27. Bont (4) en Dulfer (2) scoorden ook.

In een andere poule boekte het Deense Odense HC, met Tess Wester een groot gedeelte van de wedstrijd in doel, de eerste poulezege. Het werd 25-33 bij het Noorse Larvik.

Eredivisie

De handbalmannen van Green Park/Aalsmeer wonnen in de BeNe League de clash met OCI-Lions (28-24) in De Bloemhof. Het duel was een reprise van de finale om de meest recente landstitel, ook door de Aalsmeerders gewonnen.

Lions leidde aanvankelijk in Noord-Holland en scoorde zelfs (Joris Baart) in een situatie dat de ploeg van trainer Mark Schmetz met twee man minder in het veld stond. Vervolgens zette de thuisclub de wedstrijd naar haar hand, maar tien minuten voor tijd kon het nog alle kanten op. Vanaf 22-21 scoorde Aalsmeer echter vier keer op rij met Tim Bottinga, Nils Dekker, Remco van Dam en de van Hurry Up gekomen Vaidas Trainavicius. Aan Aalsmeer-kant keepte Marco Verbeij een puike partij.

De andere Nederlandse ontmoeting, die tussen Herpertz/Bevo en Kras/Volendam, werd door de thuisclub gewonnen (34-29) en dat betekende de tweede opeenvolgende overwinning voor de ploeg van trainer Jo Smeets. JD Techniek/Hurry Up zette een uitstekende tweede helft neer bij het Belgische Hasselt (van voormalig Hurry Up-trainer Joop Fiege) en boog een 13-10 achterstand om in een 23-26 zege. Ook voor de nieuwe trainers Manuel Kremer en Tim Remer betekende dat de tweede overwinning.

Hekkensluiter Wematrans/Quintus mocht veelvuldig scoren en nog dicht bij komen in de thuiswedstrijd tegen koploper Achilles Bocholt (Bel): 29-33.