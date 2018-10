Kiki Bertens na ’veel emoties’: ’Gewoon nog een week knallen’

„Je probeert je te kwalificeren en dan lukt dat in eerste instantie niet. Dan ben je na de laatste wedstrijd in Moskou teleurgesteld”, doelde Bertens vervolgens op de nederlaag in de tweede ronde tegen Aliaksandra Sasnovich. Daardoor bleef ze op de jaarranglijst op een negende plaats steken en alleen de beste acht tennissters kregen een rechtstreeks ticket.

Door de afmelding van de geblesseerde Simona Halep (nummer één van de wereld) mocht Bertens toch van de reservebank komen en draaft ze vanaf maandag in Singapore op om mee te strijden voor de prestigieuze titel en om mee te dingen in de goed gevulde prijzenpot van zeven miljoen dollar (ongeveer zes miljoen euro).

„Een dag later hoor je dat je toch mag meedoen. Dan gaan er zoveel verschillende emoties door je heen. Ik ben superblij dat ik hier sta”, aldus Bertens tegenover Fox Sports. „Gewoon nog een week knallen. Dan mogen we echt gaan genieten en uitrusten.”

Alle deelneemsters aan de WTA Tour Finals op een rij: Karolina Pliskova, Sloane Stephens, Naomi Osaka, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova, Elina Svitolina en Kiki Bertens (van rechts naar links). Ⓒ AFP

Bertens werd bij de loting ingedeeld in een poule met Naomi Osaka, Sloane Stephens en Angelique Kerber. „Ik ga gewoon trainen en me proberen op te laden. Alle energie die ik nog hebt, probeer ik er uit te persen. Het wordt gewoon een heel moeilijke poule. Alle drie partijen zijn alleen maar mooie uitdagingen.”

In de andere groep treffen Karolina Pliskova, Caroline Wozniacki, Petra Kvitova en Elina Svitolina elkaar. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de halve finales, waarna volgende week zondag in Singpore de eindstrijd wordt afgewerkt. Bertens komt maandag voor de eerste keer in actie. De 26-jarige Nederlandse speelt dan tegen Angelique Kerber uit Duitsland.