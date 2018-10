Video - Basketbalsterren in NBA met elkaar op de vuist

Eerst deelde LA Lakers-speler Brandon Ingram een beuk uit aan de aanvallende James Harden van de Houston Rockets. Vrij snel daarna sloeg de vlam in de pan. Er ontstond een opstootje, waarbij Ingram en Harden snel uit elkaar werden gehaald. Maar rustig werd het niet.

Chris Paul (Houston Rockets) prikte Rajon Rondo met zijn vinger dicht bij het oog. Een woedende Rondo haalde vervolgens vol uit naar Paul. Ook Ingram kwam teruggestormd en mengde zich weer in de ruzie en deelde een rake klap uit. De scheidsrechters hadden grote moeite om de spelers bij elkaar weg te houden. Dat lukte uiteindelijk, mede dankzij de medewerking van Los Angeles Lakers-vedette LeBron James.

Ingram, Rondo en Paul werden voortijdig naar de kleedkamers gestuurd. Profcompetitie NBA heeft een onderzoek ingesteld en komt zondag vermoedelijk al met straffen. Los Angeles Lakers verloor in het Staples Center voor eigen publiek uiteindelijk met 115-124.

,Ik heb niet gezien wat er gebeurd was”, reageerde James na afloop op het incident. Volgens de Houston Rockets was Rondo de aanstichter. Hij zou hebben gespuugd.

LeBron James beleefde zo een ander debuut voor eigen publiek dan gehoopt. ,,Ik ben niet teleurgesteld'', zei drievoudig NBA-kampioen, die afgelopen zomer een vierjarig contract in Los Angeles tekende en overkwam van Cleveland Cavaliers. ,,Het is logisch dat het nog niet loopt, we hebben nog wat tijd nodig.” De Los Angeles Lakers, met een compleet vernieuwd team, verloren donderdag ook al in Portland bij de Trailblazers.

LeBron James (geel shirt) slaat een arm om Chris Paul, die van het veld werd gestuurd, heen. Ⓒ AFP