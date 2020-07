Veltman eert Nouri met rugnummer 34 bij Brighton

Nouri liep daarbij zwaar hersenletsel op en zag zijn veelbelovende carrière voortijdig beëindigd. „Iedereen weet wat er is gebeurd met Appie. Hij was geliefd bij iedereen en bij Ajax laten ze nog altijd nummer 34 zien als er wordt gescoord. Ik weet dat hij trots is dat ik het nummer mag dragen in de Premier League”, zei de verdediger op de website van zijn nieuwe club.

De 28-jarige Veltman, die 19 jaar speelde bij de Amsterdamse club, heeft voor drie seizoenen getekend bij Brighton, waar ook Davy Pröpper onder contract staat. „Hij heeft me alleen maar goede dingen verteld over de club en de stad. Hij prees ook de sfeer in de kleedkamer en dat is belangrijk”, aldus de back. „Het stadion ziet er prachtig uit en de trainingsfaciliteiten zijn ook fantastisch. Het is een lekker gevoel nu tot de ’Seagulls’ te behoren.”