Tegenstrijdige berichten na zilveren drama: waar ging het mis?

De bizarre ’ontknoping’ van de wegwedstrijd bij de vrouwen in beeld. Annemiek van Vleuten denkt goud te hebben gewonnen (inzet) maar moet uiteindelijk genoegen nemen met zilver. Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN

AMSTERDAM - Het zilver van Annemiek van Vleuten was geen reden om de alvast koud gezette champagne te laten vloeien. De wegrace van de Nederlandse vrouwen werd een zure cocktail van onderschatting, verwarring en deceptie. Door een opeenstapeling aan fouten en misrekeningen, en drastisch gebrek aan de juiste communicatie werd het ’zekere’ goud verspeeld aan Anna Kiesenhofer. Dit is het bizarre verhaal van een 30-jarige Oostenrijkse amateur die in haar ’uppie’ de olympische titel voor de neus van vier doorgewinterde Oranje-profs wegkaapte.