Bijlow verwijst Vermeer bij Feyenoord naar de bank

Bijlow sloeg ook de interlands van Jong Oranje over. Door de rentree van de Rotterdamse keeper moet zijn vervanger Kenneth Vermeer weer op de bank plaatsnemen.

In de verdediging krijgt Calvin Verdonk de voorkeur boven Tyrell Malacia, die in De Kuip reserve is. Malacia ging bij de gelijkmaker van Willem II in Tilburg in de fout. Jeremiah St. Juste is gewoon van de partij bij Feyenoord. De vleugelverdediger bleef tijdens de interlandperiode achter in Rotterdam wegens heupklachten.

Feyenoord is al zeven eredivisieduels op rij ongeslagen (zeventien punten). PEC Zwolle is eveneens met een aardige reeks bezig. De ploeg van trainer John van 't Schip pakte uit de laatste drie competitieduels zeven punten.

