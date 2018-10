NAC ontsnapt in beladen derby tegen Willem II

Na een aftastende openingsfase, waarin beide ploegen geen kansen creëerden, was een bevlieging van Mounir El Allouchi voldoende om het thuispubliek te laten juichen. De 24-jarige middenvelder kwam met zijn snelheid door op de linkerflank en leverde een perfecte voorzet af bij Mitchell te Vrede, die de bal achter de al verslagen doelman Timon Wellenreuther tegen de touwen werkte.

De vreugde in Breda was van korte duur. De buren uit Tilburg draaiden de achterstand in nog geen zeven minuten om in een voorsprong. Eerst tekende Thomas Meissner voor de gelijkmaker, waarna Donis Avdijaj na een sublieme aanval op prachtige wijze de 1-2 binnenschoot. Na 45 minuten zochten de spelers van NAC met bedrukte gezichten de kleedkamers op.

Mitchell te Vrede juicht nadat hij NAC Breda tegen Willem II op voorsprong heeft gezet. Ⓒ ANP Pro Shots

Van der Gaag zal in de rust vast een donderspeech hebben gehouden, maar zijn spelersgroep keerde alles behalve als herboren terug op het veld. Dat zag ook Pierre van Hooijdonk, die in Breda aandachtig toeschouwer was. De ex-international is bij NAC in beeld om de nieuwe technisch directeur te worden. Premier Mark Rutte was zondagmiddag tussen de voetbalfans overigens een andere opvallende verschijning.

De gelijkmaker hing zeker niet in de lucht, maar viel wel. Een onnodige overtreding aan Willem II-zijde op Mikhail Rosheuvel werd door scheidsrechter Serdar Gözübüyük terecht met een penalty bestraft. Rosheuvel zelf benutte in de 74e minuut het buitenkansje, waardoor NAC de puntendeling in de schoot geworpen kreeg.

Het puntje helpt NAC Breda voorlopig nog niet om van de laatste plek in de Eredivisie af te komen. In negen duels werden immers al zeven nederlagen geleden. Vier punten is tot op heden dan ook het schamele resultaat. Het Willem II van trainer Adrie Koster staat met tien punten uit negen wedstrijden in de middenmoot.

