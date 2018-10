Tweede wereldbekersucces voor Marianne Vos

De Brabantse was de beste in het Zwitserse Bern, waar ze in de slotronde landgenote Annemarie Worst achter liet.

Worst was in de voorlaatste ronde aangesloten bij Vos die er in de tweede ronde vandoor was gegaan. Ze werd nog wel tweede.

Vos had eerder al de eerste wedstrijd om de wereldbeker gewonnen, in het Amerikaanse Waterloo.