Vrienden Krol en Verbij: ’Verstoppertje spelen in Japan was hilarisch’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Thomas Krol en Kai Verbij Ⓒ Robert Prins

HAMAR - Thomas Krol (29) en Kai Verbij (27) hebben een bijzondere band. Als goede vrienden maken ze samen de mooiste dingen mee. Op de ijsbaan zijn ze weliswaar rivalen, maar hebben ze toch veel steun aan elkaar in moeilijke tijden. Vandaag en vrijdag strijden de topschaatsers van Jumbo-Visma in het Noorse Hamar om de wereldtitel sprint. „Ik voelde me net een deelnemer van Wie is de Mol?.”