Pronk trots op Amsterdam én Rotterdam

„Met wat wijzigingen in het parcours kan het vast nog sneller, maar dat heeft meteen consequenties voor de halve marathon en dat doen we niet. Deelname in de breedte vinden we net zo belangrijk als de toplopers”, aldus Pronk.

De Keniaan Lawrence Cherono won in 2.04.06, de Ethiopiër Mule Wasihun noteerde 2.04.37 en diens landgenoot Solomon Deksisa 2.04.40. De 2.04.27 van de Keniaan Duncan Kibet, in 2009 gelopen in Rotterdam, stond tot zondag te boek als snelste marathon in Nederland.

„Ik ben er trots op. We hopen ieder jaar op ideale omstandigheden en mikken ook altijd op een toptijd. Maar ik wil Rotterdam niet te kort doen. Het maakt me net zo trots dat we hier twee marathons hebben die internationaal op de kaart staan.”