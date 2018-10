Yates en Van Vleuten zegevieren in WorldTour

„De Vuelta was uiteraard het hoogtepunt van mijn seizoen, maar ondanks mijn terugval kijk ik ook met trots terug op mijn optreden in de Ronde van Italië.” Yates leidde in die rittenkoers tot twee dagen voor het einde. Yates houdt in het eindklassement de Slowaak Peter Sagan en de Spaanse wereldkampioen Alejandro Valverde achter zich. Tom Dumoulin is op de tiende plaats de hoogst gerangschikte Nederlander.

Van Vleuten, herstellende van een kniebreuk opgelopen in de wegrace van het WK, boekte dertien overwinningen waaronder de eindzege in de Giro Rosa. Ze sluit het seizoen ook af als nummer één van de wereld. Bij de mannen is dat Valverde, met Yates op de tweede plaats.